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В Одеській, Рівненській та Хмельницькій областях відновили електропостачання, - Зеленський

Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

На частині території України, де електрика була відключена внаслідок ракетного удару ворога 22 жовтня, вже вдалося відновити енергопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

Глава держави зазначив, що електрику вже частково повернули в Одеській та Хмельницькій областях.

"Рівненщина - більшість відновили, є позитивні звіти також з інших областей", - продовжив Зеленський.

Водночас він вказав, що у багатьох містах і районах відновлювальні роботи ще тривають. Місцеві органи намагаються якнайшвидше повернути людям світло.

Президент подякував енергетикам, працівникам комунальних служб і місцевого самоврядування, урядовцям і бізнесу, які допомагають у цій роботі.

"Усі разом ми зараз показуємо, що українське життя неможливо зламати. Навіть якщо ворог і може залишити нас тимчасово без світла, йому все одно ніколи не вдасться залишити нас без прагнення виправити все, полагодити й повернути до норми", - наголосив глава держави.

Також Зеленський додав, що попри темряву, життя в Україні цивілізоване, на відміну від РФ, яка вдається до терору.

Нагадаємо, президент заявив, що російські війська б'ють по енергетичній інфраструктурі України, бо нічого не можуть досягти на полі бою.

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