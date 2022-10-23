RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одесской, Ровенской и Хмельницкой областях возобновили электроснабжение, - Зеленский

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

На части территории Украины, где электричество было отключено в результате ракетного удара врага 22 октября, уже удалось возобновить энергоснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что электричество уже частично было возвращено в Одесской и Хмельницкой областях.

"Ровенская область - большинство восстановили, есть положительные отчеты также из других областей", - продолжил Зеленский.

В то же время он отметил, что во многих городах и районах восстановительные работы еще продолжаются. Местные органы стараются как можно быстрее вернуть людям свет.

Президент поблагодарил энергетикиков, работников коммунальных служб и местного самоуправления, чиновников и бизнес, которые помогают в этой работе.

"Все вместе мы сейчас показываем, что украинскую жизнь невозможно сломать. Даже если враг и может оставить нас временно без света, ему все равно никогда не удастся оставить нас без стремления исправить все, починить и вернуть в норму", - подчеркнул глава государства.

Также Зеленский добавил, что несмотря на темноту, жизнь в Украине цивилизованная, в отличие от прибегающей к террору РФ.

Напомним, президент заявил, что российские войска избивают по энергетической инфраструктуре Украины, потому что ничего не могут достичь на поле боя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины