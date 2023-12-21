В Одеській області знищили морську міну, яку прибило до пляжу (відео)

Підрозділом Військово-Морських сил ЗС України успішно знищено чергову морську міну.

Цього разу протикорабельна міна опинилася в прибережних водах, за кілька метрів від одного з пляжів Одеської області.

Про небезпечну знахідку було негайно повідомлено військовим. Вибухонебезпечний предмет був оперативно знешкоджений одним із підрозділів Військово-Морських сил Збройних сил України, що допомогло врятувати від руйнувань набережні споруди.

Морські міни в Одеській області

У жовтні повідомлялося, що до узбережжя Чорноморська в Одеській області прибило морську міну.

До цього на узбережжя Одеської області винесло російську морську міну. Її ліквідували українські рятувальники.