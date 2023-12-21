В Одесской области уничтожили морскую мину, которую прибило к пляжу (видео)

Подразделением Военно-Морских сил ВС Украины успешно уничтожена очередная морская мина.

На этот раз противокорабельная мина оказалась в прибрежных водах, в нескольких метрах от одного из пляжей Одесской области.

Об опасной находке было немедленно сообщено военным. Взрывоопасный предмет был оперативно обезврежен одним из подразделений Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, что помогло спасти от разрушений набережные сооружения.

Морские мины в Одесской области

В октябре сообщалось, что на побережье Черноморска в Одесской области прибило морскую мину.

До этого на побережье Одесской области вынесло российскую морскую мину. Ее ликвидировали украинские спасатели.