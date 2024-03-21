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В Одеській області жінка отримала 8 років в'язниці за стеження за літаками ЗСУ

Архівне фото: В Одеській області жінка отримала 8 років в'язниці за стеження за літаками ЗСУ (armyinform)
Автор: Дмитро Браславський

Мешканка Одеської області стежила за військовими літаками і передавала ці дані росіянам. За це її відправили до в'язниці на вісім років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі справи

З липня по серпень 2023 року засуджена передавала співробітнику розвідки РФ інформацію про дислокацію сил і засобів ЗСУ на території міста Чорноморськ Одеської області, а також про наявність військовослужбовців в окремих адміністративних будівлях на території області.

Вона також відстежувала переміщення в повітряному просторі області військових літаків Збройних сил України.

Фото: Колаборантка (gp.gov.ua)

Зібрані дані пособниця ворога надсилала через Telegram разом із позначками на скріншотах Google Maps. Засуджена передала окупантам електронні координати щонайменше 9 військових об'єктів. 

Її відправили до в'язниці

Жінку затримали в серпні 2023 року на етапі підготовки до чергової передачі ворогові зібраних розвідданих. У судовому засіданні вона визнала свою провину.

Суд визнав мешканку Чорноморська винною в несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних сил України. Наступні вісім років вона проведе у в'язниці. 

Вироки для спільників Росії

Агентка ФСБ коригувала ракетні удари по Кривому Рогу в Дніпропетровській області за допомогою "Орланів". За це її засудили до 15 років в'язниці.

А жителя Сумської області засудили до 10 років в'язниці, він передавав росіянам інформацію про позиції Збройних сил України.

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