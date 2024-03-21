В Одеській області жінка отримала 8 років в'язниці за стеження за літаками ЗСУ

Мешканка Одеської області стежила за військовими літаками і передавала ці дані росіянам. За це її відправили до в'язниці на вісім років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
З липня по серпень 2023 року засуджена передавала співробітнику розвідки РФ інформацію про дислокацію сил і засобів ЗСУ на території міста Чорноморськ Одеської області, а також про наявність військовослужбовців в окремих адміністративних будівлях на території області.
Вона також відстежувала переміщення в повітряному просторі області військових літаків Збройних сил України.
Фото: Колаборантка (gp.gov.ua)
Зібрані дані пособниця ворога надсилала через Telegram разом із позначками на скріншотах Google Maps. Засуджена передала окупантам електронні координати щонайменше 9 військових об'єктів.
Жінку затримали в серпні 2023 року на етапі підготовки до чергової передачі ворогові зібраних розвідданих. У судовому засіданні вона визнала свою провину.
Суд визнав мешканку Чорноморська винною в несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних сил України. Наступні вісім років вона проведе у в'язниці.
Агентка ФСБ коригувала ракетні удари по Кривому Рогу в Дніпропетровській області за допомогою "Орланів". За це її засудили до 15 років в'язниці.
А жителя Сумської області засудили до 10 років в'язниці, він передавав росіянам інформацію про позиції Збройних сил України.
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