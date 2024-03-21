В Одесской области женщина получила 8 лет тюрьмы за слежку за самолетами ВСУ

Детали дела

С июля по август 2023 года осужденная передавала сотруднику разведки РФ информацию о дислокации сил и средств ВСУ на территории города Черноморск Одесской области, а также о наличии военнослужащих в отдельных административных зданиях на территории области.

Она также отслеживала перемещение в воздушном пространстве области военных самолетов Вооруженных сил Украины.

Фото: Коллаборантка (gp.gov.ua)

Собранные данные пособница врага присылала через Telegram вместе с пометками на скриншотах Google Maps. Осужденная передала оккупантам электронные координаты по меньшей мере 9 военных объектов.

Ее отправили в тюрьму

Женщину задержали в августе 2023 года на этапе подготовки к очередной передаче врагу собранных разведданных. В судебном заседании она признала свою вину.

Суд признал жительницу Черноморска виновной в несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины. Следующие восемь лет она проведет в тюрьме.

Приговоры для сообщников России