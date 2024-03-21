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В Одесской области женщина получила 8 лет тюрьмы за слежку за самолетами ВСУ

Архивное фото: В Одесской области женщина получила 8 лет тюрьмы за слежку за самолетами ВСУ (armyinform)
Автор: Дмитрий Браславский

Жительница Одесской области следила за военными самолетами и передавала эти данные россиянам. За это ее отправили в тюрьму на восемь лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали дела

С июля по август 2023 года осужденная передавала сотруднику разведки РФ информацию о дислокации сил и средств ВСУ на территории города Черноморск Одесской области, а также о наличии военнослужащих в отдельных административных зданиях на территории области.

Она также отслеживала перемещение в воздушном пространстве области военных самолетов Вооруженных сил Украины.

Фото: Коллаборантка (gp.gov.ua)

Собранные данные пособница врага присылала через Telegram вместе с пометками на скриншотах Google Maps. Осужденная передала оккупантам электронные координаты по меньшей мере 9 военных объектов. 

Ее отправили в тюрьму

Женщину задержали в августе 2023 года на этапе подготовки к очередной передаче врагу собранных разведданных. В судебном заседании она признала свою вину.

Суд признал жительницу Черноморска виновной в несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины. Следующие восемь лет она проведет в тюрьме. 

Приговоры для сообщников России

Агент ФСБ корректировала ракетные удары по Кривому Рогу в Днепропетровской области с помощью "Орланов". За это ее приговорили к 15 годам тюрьмы.

А жителя Сумской области приговорили к 10 годам тюрьмы, он передавал россиянам информацию о позициях Вооруженных сил Украины.

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