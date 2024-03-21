В Одесской области женщина получила 8 лет тюрьмы за слежку за самолетами ВСУ

Жительница Одесской области следила за военными самолетами и передавала эти данные россиянам. За это ее отправили в тюрьму на восемь лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
С июля по август 2023 года осужденная передавала сотруднику разведки РФ информацию о дислокации сил и средств ВСУ на территории города Черноморск Одесской области, а также о наличии военнослужащих в отдельных административных зданиях на территории области.
Она также отслеживала перемещение в воздушном пространстве области военных самолетов Вооруженных сил Украины.
Фото: Коллаборантка (gp.gov.ua)
Собранные данные пособница врага присылала через Telegram вместе с пометками на скриншотах Google Maps. Осужденная передала оккупантам электронные координаты по меньшей мере 9 военных объектов.
Женщину задержали в августе 2023 года на этапе подготовки к очередной передаче врагу собранных разведданных. В судебном заседании она признала свою вину.
Суд признал жительницу Черноморска виновной в несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины. Следующие восемь лет она проведет в тюрьме.
Агент ФСБ корректировала ракетные удары по Кривому Рогу в Днепропетровской области с помощью "Орланов". За это ее приговорили к 15 годам тюрьмы.
А жителя Сумской области приговорили к 10 годам тюрьмы, он передавал россиянам информацию о позициях Вооруженных сил Украины.
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