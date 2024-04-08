В Одеській області зенітники збили два ворожих розвідувальники "Орлан"

"Упродовж дня, 8 квітня 2024 року, в Одеській області воїнами зенітної ракетної Одеської бригади знищено 2 російські розвідувальні БпЛА "Орлан-10", - розповіли Сили оборони у своєму Telegram-каналі.

Ситуація в Одеській області

Нагадаємо, російські окупанти ударили ракетою "Іскандер" по припортовій інфраструктурі в Одеській області. Внаслідок удару виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували, а також постраждала співробітниця одного з підприємств.

А вчора вдень ворог вдарив по об'єкту комунального господарства в Одеському районі. В результат чого загинула людина та було пошкоджено обладнання та адмінбудівлю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.