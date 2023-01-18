В Одеській області завтра повернуть графіки відключень світла, але є нюанс

У четвер, 19 січня, в Одеській області світло знову відключатимуть за графіками, але лише в період з 07:00 до 24:00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.
Як зазначають у компанії, у період з 00:00 до 07:00 ліміт встановлено на рівні 371 МВт, що становить 30% від загальних потреб області, 25% з яких споживає критична інфраструктура. Тому в цей період будуть застосовані екстрені відключення світла.
При цьому з 07:00 до 24:00 ліміт складає 650 МВт. Цього достатньо, щоб застосувати графіки стабілізаційних відключень.
"До цілодобових графіків стабілізаційних відключень зможемо повернутися, коли знизиться дефіцит електроенергії в країні та "Укренерго" зможе надати більші нічні ліміти споживання на область", - зазначили у ДТЕК.
Нагадаємо, ще вчора, 17 січня, у компанії наголошували, що дефіцит в Одеській області все ще дуже значний і за таких умов дотримуватися графіків неможливо.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.