В Одеській області завтра повернуть графіки відключень світла, але є нюанс

Як зазначають у компанії, у період з 00:00 до 07:00 ліміт встановлено на рівні 371 МВт, що становить 30% від загальних потреб області, 25% з яких споживає критична інфраструктура. Тому в цей період будуть застосовані екстрені відключення світла.

При цьому з 07:00 до 24:00 ліміт складає 650 МВт. Цього достатньо, щоб застосувати графіки стабілізаційних відключень.

"До цілодобових графіків стабілізаційних відключень зможемо повернутися, коли знизиться дефіцит електроенергії в країні та "Укренерго" зможе надати більші нічні ліміти споживання на область", - зазначили у ДТЕК.