В Одесской области завтра вернут графики отключений света

Как отмечают в компании, в период с 00:00 до 07:00 лимит установлен на уровне 371 МВт, что составляет 30% от общих потребностей области, 25% из которых потребляет критическая инфраструктура. Поэтому до 07:00 будут применены экстренные отключения света.

При этом с 07:00 до 24:00 лимит составляет 650 МВт. Этого достаточно для того, чтобы применить графики стабилизационных отключений.

"К круглосуточным графикам стабилизационных отключений сможем вернуться, когда снизится дефицит электроэнергии в стране и "Укрэнерго" сможет предоставить большие ночные лимиты потребления на область", - отметили в ДТЭК.