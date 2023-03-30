В Одеській області затримали "послідовника" гауляйтера Кирила Стремоусова, який наводив російські ракети по місцевих електропідстанціях.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.
"Зловмисником виявився місцевий "послідовник" колаборанта Стремоусова. На початку повномасштабного вторгнення ворожий поплічник намагався організувати в Одесі ворожу пропагандистську мережу, яка агітувала місцевих жителів підтримати російських загарбників" , - пише пресслужба.
Зрадник адміністрував декілька проросійських Telegram-каналів, в яких поширював дезінформацію про ситуацію на південному фронті й намагався дискредитувати ЗСУ.
Також колаборант виконував завдання свого "куратора" з ФСБ - збирав дані про місця базування наших воїнів й передавав координати місцевої критичної інфраструктури, у тому числі електропідстанцій
"Відповідну інформацію окупанти використовували для підготовки та здійснення прицільних ракетних ударів по українських енергообʼєктах. Співробітники СБУ встановили місцезнаходження зловмисника і затримали під час виконання ним розвідувального завдання", - додає пресслужба.
Під час обшуку за місцем проживання зрадника було виявлено комп’ютерну техніку, флешки і документи, які підтверджують його незаконну діяльність.
Фото: в Одеській області затримали "послідовника" Стремоусова, який коригував ракетні удари (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні було повідомлено про підозру колаборанту, який формував "російський батальйон" з цивільних в Херсонській області.
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