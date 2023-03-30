"Злоумышленником оказался местный "последователь" коллаборанта Стремоусова. В начале полномасштабного вторжения вражеский приспешник пытался организовать в Одессе вражескую пропагандистскую сеть, которая агитировала местных жителей поддержать российских захватчиков", - пишет пресс-служба.

Предатель администрировал несколько пророссийских Telegram-каналов, в которых распространял дезинформацию о ситуации на южном фронте и пытался дискредитировать ВСУ.

Также коллаборационист выполнял задание своего "куратора" из ФСБ - собирал данные о местах базирования наших воинов и передавал координаты местной критической инфраструктуры, в том числе электроподстанций

"Соответствующую информацию оккупанты использовали для подготовки и осуществления прицельных ракетных ударов по украинским энергообъектам. Сотрудники СБУ установили местонахождение злоумышленника и задержали во время выполнения им разведывательного задания", - добавляет пресс-служба.

Во время обыска по месту жительства предателя была обнаружена компьютерная техника, флешки и документы, подтверждающие его незаконную деятельность.

Фото: в Одесской области задержали "последователя" Стремоусова, корректировавшего ракетные удары (ssu.gov.ua)