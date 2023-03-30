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В Одесской области задержали "последователя" Стремоусова, корректировавшего ракетные удары

Фото: в Одесской области задержали "последователя" Стремоусова, корректировавшего ракетные удары (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Одесской области задержали "последователя" гауляйтера Кирилла Стремоусова, который наводил российские ракеты по местным электроподстанциям.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

"Злоумышленником оказался местный "последователь" коллаборанта Стремоусова. В начале полномасштабного вторжения вражеский приспешник пытался организовать в Одессе вражескую пропагандистскую сеть, которая агитировала местных жителей поддержать российских захватчиков", - пишет пресс-служба.

Предатель администрировал несколько пророссийских Telegram-каналов, в которых распространял дезинформацию о ситуации на южном фронте и пытался дискредитировать ВСУ.

Также коллаборационист выполнял задание своего "куратора" из ФСБ - собирал данные о местах базирования наших воинов и передавал координаты местной критической инфраструктуры, в том числе электроподстанций

"Соответствующую информацию оккупанты использовали для подготовки и осуществления прицельных ракетных ударов по украинским энергообъектам. Сотрудники СБУ установили местонахождение злоумышленника и задержали во время выполнения им разведывательного задания", - добавляет пресс-служба.

Во время обыска по месту жительства предателя была обнаружена компьютерная техника, флешки и документы, подтверждающие его незаконную деятельность.

Фото: в Одесской области задержали "последователя" Стремоусова, корректировавшего ракетные удары (ssu.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине было сообщено о подозрении коллаборанту, формировавшему "российский батальон" из гражданских в Херсонской области.

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