В Одеській області затримали мера Білгород-Дністровського, - ЗМІ

За інформацією медіа, затримання мера проводили співробітники Служби безпеки України.

Крім того, у будівлі міської ради проходять обшуки. На міці працює відділ "К" (щодо боротьби з корупцією).

Що відомо про Віталія Граждана

45-річний Віталій Граждан родом із міста Білгород-Дністровськ Одеської області. Одружений, виховує доньку.

У 1995 році закінчив загальноосвітню середню школу №2 у Білгород-Дністровську. З 1995 по 1999 рік навчався в Одеському інституті Сухопутних військ. З 2001 по 2005 рік продовжив навчання в Одеському Національному університеті імені І.І. Мечникова за спеціальністю "Правознавство" та отримав кваліфікацію юриста.

З 1999 по 2009 рік проходив військову службу на посаді заступника командира роти з виховної роботи, начальником клубу частини у військовій частині А0664 у Білгород-Дністровську.

Згодом працював на посадах слідчого військової прокуратури Болградського гарнізону, прокурора прокуратури та старшого прокурора військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону. Був звільнений з посади у зв'язку зі скороченням штатів.

У 2015 році Граждана обрали депутатом Білгород-Дністровської міської ради (VII скликання), головою постійної комісії з питань законності, регламенту, захисту прав громадян.

Також він працював в адвокатському об'єднанні "Absolvo" (після отримання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю).

25 жовтня 2020 року під час місцевих виборів Граждан був обраний міським головою міста Білгород-Дністровський.