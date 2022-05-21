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Искали георгиевские ленты. ГБР приходило к мэру Белгород-Днестровского

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Белгород-Днестровский, Суббота 21 мая 2022 09:48
Искали георгиевские ленты. ГБР приходило к мэру Белгород-Днестровского Фото: мэр Белгород-Днестровского Виталий Граждан (facebook.com/vitalygrazhdan)
Автор: Александр Мороз

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) приходили к мэру Белгород-Днестровского Виталию Граждану на профилактическую беседу. У него также искали георгиевские ленты и красные флаги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

По его словам, вчера утром к нему наведались сотрудники ГБР и полиция, но мэр принял правоохранителей в рабочем кабинете.

"Законом не предусмотрен обыск без санкции суда, поэтому я не позволил им без моего согласия войти в мою квартиру. В ходе беседы в рабочем кабинете я поинтересовался, что они собирались искать у меня в квартире, на что мне ответили, что их интересуют георгиевские ленточки, красные флаги и т.д.", - отметил Граждан.

После этого правоохранители осмотрели жилье мэра. Граждан подчеркивает, что не отстранен от управления городом. Как пишут местные СМИ, сотрудники ГБР приехали к нему, чтобы вручить повестку на допрос.

Отметим, Граждан победил на выборах мэра в 2020 году, будучи кандидатом от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Напомним, ранее сообщалось, что замдиректора Чернобыльской атомной электростанции объявили подозрение в дезертирстве. После проверке ему также могут инкриминировать коллаборационизм.

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Белгород-Днестровский ГБР
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