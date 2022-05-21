Искали георгиевские ленты. ГБР приходило к мэру Белгород-Днестровского

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) приходили к мэру Белгород-Днестровского Виталию Граждану на профилактическую беседу. У него также искали георгиевские ленты и красные флаги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

По его словам, вчера утром к нему наведались сотрудники ГБР и полиция, но мэр принял правоохранителей в рабочем кабинете.

"Законом не предусмотрен обыск без санкции суда, поэтому я не позволил им без моего согласия войти в мою квартиру. В ходе беседы в рабочем кабинете я поинтересовался, что они собирались искать у меня в квартире, на что мне ответили, что их интересуют георгиевские ленточки, красные флаги и т.д.", - отметил Граждан.

После этого правоохранители осмотрели жилье мэра. Граждан подчеркивает, что не отстранен от управления городом. Как пишут местные СМИ, сотрудники ГБР приехали к нему, чтобы вручить повестку на допрос.

Отметим, Граждан победил на выборах мэра в 2020 году, будучи кандидатом от "Оппозиционной платформы - За жизнь".