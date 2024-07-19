В Одесской области задержали мэра Белгород-Днестровского, - СМИ

В Одесской области задержан городской голова Белгород-Днестровского Виталий Граждан. Также в мэрии проходят обыски.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Думская".
По информации медиа, задержание мэра проводили сотрудники Службы безопасности Украины.
Кроме того, в здании городского совета проходят обыски. На мощи работает отдел "К" (по борьбе с коррупцией).
45-летний Виталий Граждан родом из города Белгород-Днестровск Одесской области. Женат, воспитывает дочь.
В 1995 году окончил общеобразовательную среднюю школу №2 в Белгород-Днестровске. С 1995 по 1999 год учился в Одесском институте Сухопутных войск. С 2001 по 2005 год продолжил обучение в Одесском национальном университете имени И.И. Мечникова по специальности "Правоведение" и получил квалификацию юриста.
С 1999 по 2009 год проходил военную службу в должности заместителя командира роты по воспитательной работе, начальником клуба части в воинской части А0664 в Белгород-Днестровске.
Впоследствии работал в должностях следователя военной прокуратуры Болградского гарнизона, прокурора прокуратуры и старшего прокурора военной прокуратуры Белгород-Днестровского гарнизона. Был уволен с должности в связи с сокращением штата.
В 2015 году Граждана избрали депутатом Белгород-Днестровского городского совета (VII созыва), главой постоянной комиссии по вопросам законности, регламента, защиты прав граждан.
Также он работал в адвокатском объединении "Absolvo" (после получения свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью).
25 октября 2020 во время местных выборов Граждан был избран городским главой города Белгород-Днестровский.
Напомним, что ранее, в мае 2022 года, правоохранители приходили к мэру Белгород-Днестровского с обысками. Тогда ГБР искало у него запрещенные георгиевские ленты и красные флаги.
Позже в том же году Граждан попал в конфликт. В июне он подрался на сессии Белгород-Днестровского районного совета с его главой Григорием Мельниченко.
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