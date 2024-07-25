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В Одеській області затримали групу з 15 чоловіків, які намагалися виїхати до Молдови

Ілюстративне фото: в Одеській області затримали групу з 15 чоловіків, які намагалися виїхати до Молдови (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Одеській області прикордонники затримали групу з 15 чоловіків, які на мікроавтобусі намагалися незаконно перетнути кордон з Молдовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Від 4 до 10 тисяч доларів сплатив кожен з чоловіків за послуги 22-річного "перевізника", який напакував їх у пошарпаний мікроавтобус. Утім, обіцянку вивезти їх до Молдови не дотримав, адже дорогою їх зустріли прикордонники", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у ДПСУ, на порушників складено адмінпротоколи, а щодо водія порушене кримінальне провадження. Справу вже скеровано до суду.

Виїзд чоловіків за кордон

Нагадаємо, в Україні з 24 лютого 2022 року діє мобілізація та воєнний стан. У зв'язку з цим чоловіки з 18 до 60 років не мають права виїжджати за кордон, за винятком окремих випадків.

Водночас в Україні почали з'являтись схеми незаконного виїзду за кордон.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, останнім часом стало значно більше спроб незаконно перетнути кордон групами. У цьому сприяють ділки, які беруть в них за такі "послуги" немалі гроші.

До того ж для незаконного перетину кордону втікачі почали збирати групи з 40 і більше людей.

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ОдесаМолдоваДПСУВиїзд за кордонПрикордонники