В Одесской области задержали группу из 15 мужчин, которые пытались выехать в Молдову

Выезд мужчин за границу

Напомним, в Украине с 24 февраля 2022 действует мобилизация и военное положение. В этой связи мужчины с 18 до 60 лет не имеют права выезжать за границу, за исключением отдельных случаев.

В то же время в Украине начали появляться схемы незаконного выезда за границу.

Как сообщили в Госпогранслужбе, в последнее время стало гораздо больше попыток незаконно пересечь границу группами. В этом способствуют дельцы, которые берут у них за такие "услуги" немалые деньги.

К тому же для незаконного пересечения границы беглецы начали собирать группы из 40 и более человек.

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