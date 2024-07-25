В Одесской области задержали группу из 15 мужчин, которые пытались выехать в Молдову

В Одесской области пограничники задержали группу из 15 мужчин, которые на микроавтобусе пытались незаконно пересечь границу с Молдовой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
"От 4 до 10 тысяч долларов оплатил каждый из мужчин за услуги 22-летнего "перевозчика", который набил их в потрепанный микроавтобус. Впрочем, обещание вывезти их в Молдову не сдержал, ведь их дорогой встретили пограничники", - говорится в сообщении.
Как отметили в ГПСУ, на нарушителей составлены админпротоколы, а в отношении водителя возбуждено уголовное производство. Дело уже направлено в суд.
Напомним, в Украине с 24 февраля 2022 действует мобилизация и военное положение. В этой связи мужчины с 18 до 60 лет не имеют права выезжать за границу, за исключением отдельных случаев.
В то же время в Украине начали появляться схемы незаконного выезда за границу.
Как сообщили в Госпогранслужбе, в последнее время стало гораздо больше попыток незаконно пересечь границу группами. В этом способствуют дельцы, которые берут у них за такие "услуги" немалые деньги.
К тому же для незаконного пересечения границы беглецы начали собирать группы из 40 и более человек.
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