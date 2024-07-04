Зростає кількість зухвалих спроб незаконно перетнути кордон групами, - ДПСУ

За останній час стало значно більше спроб незаконно перетнути кордон групами. У цьому сприяють ділки, які беруть в них за такі "послуги" немалі гроші.

Про це заявив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Це може бути 10 осіб, це може бути 20 осіб, це може бути 30. Рекордну групу затримували в кількості 47 осіб", - зауважив Демченко.

Речник ДПСУ зазначив, що "сприяють" громадянам у цьому злочинні групи, які отримують за це величезні кошти - від 3 до 12 тисяч доларів.

"Є випадки, коли вже під час фільтрації самих порушників встановлюємо, що вони платили і по 18-20 тисяч доларів", - зазначив речник ДПСУ.