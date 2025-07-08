У Одеській області вирують масштабні пожежі: є загибла та поранені (фото)

"Загинула жінка, ще троє людей дістали травми протягом минулої доби на Одещині внаслідок загорянь сухої рослинності. Тим часом на Закарпатті з початку року вже зафіксовано понад 1100 таких пожеж", - зазначили у ДСНС.

Також повідомляється, що за останню добу по всій території України зафіксовано 393 випадки загоряння, які охопили понад 383 гектари українських земель.

"Найбільше пожеж зафіксовано в Одеській області – 73 випадки, у Миколаївській – 39, а також у Дніпропетровській і Львівській – по 37", - повідомляють рятувальники.

У ДСНС також додають, що для ліквідації займання рятувальники активно застосовують безпілотники: вони проводять аеророзвідку та моніторинг з повітря. Це дозволяє оперативно реагувати й оцінювати масштаби лиха.