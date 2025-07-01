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У Миколаївській області понад 50 пожеж: пошкоджено будинки та господарчі споруди

Вівторок 01 липня 2025 00:27
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У Миколаївській області понад 50 пожеж: пошкоджено будинки та господарчі споруди Фото: пожежа у Миколаївській області (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Автор: Едуард Ткач

У Миколаївській області станом на вечір зафіксовано масштабні пожежі. Причому низка з них у самому Миколаєві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ДСНС України.

Зазначається, що станом на вечір в області було зафіксовано понад 50 пожеж, що охопили територію у понад 400 гектарів. В самому Миколаєві три пожежі.

"У місті наразі вирує три масштабні пожежі, де вогонь через поривчастий вітер підібрався до житлового сектору. У мікрорайоні Тернівка, де орієнтовна площа становить 10 га, полум'я встигло пошкодити 2 житлові будинки та 3 господарчі споруди", - йдеться у повідомленні.

Фото: пожежі у Миколаївській області (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

У ДСНС наголосили, що вогнеборці вживають всіх заходів, але сильний поривчастий вітер додає складнощів у гасінні. Для ліквідації пожеж залучені резервні караули, також залучено техніку для підвозу води.

"Допомагають вогнеборці місцевих пожежних охорон, сприяють місцеві підприємства у наданні спецтехніки та водовозок", - додали у ДСНС.

Пожежі в Україні

Зазначимо, що крім пожеж унаслідок природних явищ, у різних точках України регулярно виникають пожежі через російські обстріли.

Так, у ніч на 30 червня росіяни атакували дронами Харківську область. У кількох населених пунктів після цього фіксувалися пожежі. Зокрема, горіли різні типи будівель.

Також ми писали, що 26 червня ворог атакував дронами забудову в Корабельному районі Херсона. Унаслідок обстрілу горіли близько десятка будинків.

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Миколаївська область Пожежа
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