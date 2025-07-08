В Одесской области бушуют масштабные пожары: есть погибшая и раненые (фото)

"Погибла женщина, еще три человека получили травмы за прошедшие сутки в Одесской области в результате возгораний сухой растительности. Между тем на Закарпатье с начала года уже зафиксировано более 1100 таких пожаров", - отметили в ГСЧС.

Также сообщается, что за последние сутки по всей территории Украины зафиксировано 393 случая возгорания, которые охватили более 383 гектаров украинских земель.

"Больше всего пожаров зафиксировано в Одесской области - 73 случая, в Николаевской - 39, а также в Днепропетровской и Львовской - по 37", - сообщают спасатели.

В ГСЧС также добавляют, что для ликвидации возгорания спасатели активно применяют беспилотники: они проводят аэроразведку и мониторинг с воздуха. Это позволяет оперативно реагировать и оценивать масштабы бедствия.