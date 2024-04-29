Як розповідає ДПСУ, усе розпочиналось з пошуку жінок для роботи за кордоном. Після того як жертви прибували до Румунії - організаторка "схеми" відбирала в них українські документи, обмежувала в пересування та схиляла до співпраці.

Фото: в Одеській області викрито міжнародний канал торгівлі людьми, затримано організаторку "схеми" (t.me/DPSUkr)

Зокрема зловмисниця змушувала жертв оформлювати в Румунії соціальну допомогу, після чого також відбирала і її.

"Фігурантку схеми затримали прикордонники та поліція, їй повідомлено про підозру", - розповідає ДПСУ.