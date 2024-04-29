В Одесской области разоблачен международный канал торговли людьми, задержан организатор
В Одесской области ликвидирован международный канал торговли людьми. "Схему" организовала местная жительница.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
Как рассказывает ГПСУ, все начиналось с поиска женщин для работы за рубежом. После того как жертвы прибывали в Румынию - организатор «схемы» отбирала у них украинские документы, ограничивала в передвижении и склоняла к сотрудничеству.
Фото: в Одесской области разоблачен международный канал торговли людьми, задержан организатор "схемы" (t.me/DPSUkr)
В частности злоумышленница заставляла жертв оформлять в Румынии социальную помощь, после чего также отбирала и ее.
"Фигурантку схемы задержали пограничники и полиция, ей сообщено о подозрении», - рассказывает ГПСУ.
Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, как в Днепре задержали женщину, которая планировала продать своего ребенка за 1 млн гривен.
В частности, сеть торговли людьми была недавно разоблачена в Индии. Жертв принудительно отправляли на войну против Украины.
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