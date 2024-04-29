Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Как рассказывает ГПСУ, все начиналось с поиска женщин для работы за рубежом. После того как жертвы прибывали в Румынию - организатор «схемы» отбирала у них украинские документы, ограничивала в передвижении и склоняла к сотрудничеству.

Фото: в Одесской области разоблачен международный канал торговли людьми, задержан организатор "схемы" (t.me/DPSUkr)

В частности злоумышленница заставляла жертв оформлять в Румынии социальную помощь, после чего также отбирала и ее.

"Фигурантку схемы задержали пограничники и полиция, ей сообщено о подозрении», - рассказывает ГПСУ.