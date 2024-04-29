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В Одесской области разоблачен международный канал торговли людьми, задержан организатор

Понедельник 29 апреля 2024 15:44
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В Одесской области разоблачен международный канал торговли людьми, задержан организатор Фото: в Одесской области разоблачен международный канал торговли людьми, задержан организатор (t.me/DPSUkr)
Автор: Сергей Пышкин

В Одесской области ликвидирован международный канал торговли людьми. "Схему" организовала местная жительница.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Как рассказывает ГПСУ, все начиналось с поиска женщин для работы за рубежом. После того как жертвы прибывали в Румынию - организатор «схемы» отбирала у них украинские документы, ограничивала в передвижении и склоняла к сотрудничеству.

Фото: в Одесской области разоблачен международный канал торговли людьми, задержан организатор "схемы" (t.me/DPSUkr)

В частности злоумышленница заставляла жертв оформлять в Румынии социальную помощь, после чего также отбирала и ее.

"Фигурантку схемы задержали пограничники и полиция, ей сообщено о подозрении», - рассказывает ГПСУ.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, как в Днепре задержали женщину, которая планировала продать своего ребенка за 1 млн гривен.

В частности, сеть торговли людьми была недавно разоблачена в Индии. Жертв принудительно отправляли на войну против Украины.

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