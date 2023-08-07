В Одеській області відкривають пляжний сезон: голова ОВА назвав терміни

За його словами, російський підрив Каховської гідроелектростанції зірвав пляжний сезон у регіоні. Але зараз якість води у Чорному морі стабілізувалася та відповідає всім нормам.

Кіпер розповів, що пляжі мають бути обладнані:

захисними сітками, які не дозволяють мінам наближатися до берега;

спостережливо-рятувальними постами;

буями;

гучномовцями;

укриттями, що знаходяться неподалік.

Чиновник уточнив, що до 17:00 10 серпня Одеська, Білгород-Дністровська та Ізмаїльська районні військові адміністрації мають провести відповідну підготовку та подати акти до Одеської ОВА.

"Закликаю всіх вкластися в терміни, щоб уже цими вихідними Одеська область могла зустрічати туристів. За прогнозом буде до +30, тому чекаємо всіх на наших найкращих у світі пляжах", - додав Кіпер.

Пляжний сезон в Одеській області

Нагадаємо, цього року влада Одеської області вирішила відкрити пляжі, незважаючи на продовження повномасштабної війни з Росією, через яку існує низка ризиків.

Підготовку до пляжного сезону зірвав підрив Каховської ГЕС росіянами, після якого у Чорне море течією забрало уламки будинків, машинне масло і не тільки.

При цьому минулого року пляжний сезон в Одеській області влітку не відкривали.