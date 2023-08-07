В Одеській області відкривають пляжний сезон: голова ОВА назвав терміни

В Одеській області вже найближчими вихідними хочуть відкрити пляжний сезон. Місцева влада доручила провести підготовку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера в Telegram.
За його словами, російський підрив Каховської гідроелектростанції зірвав пляжний сезон у регіоні. Але зараз якість води у Чорному морі стабілізувалася та відповідає всім нормам.
Кіпер розповів, що пляжі мають бути обладнані:
Чиновник уточнив, що до 17:00 10 серпня Одеська, Білгород-Дністровська та Ізмаїльська районні військові адміністрації мають провести відповідну підготовку та подати акти до Одеської ОВА.
"Закликаю всіх вкластися в терміни, щоб уже цими вихідними Одеська область могла зустрічати туристів. За прогнозом буде до +30, тому чекаємо всіх на наших найкращих у світі пляжах", - додав Кіпер.
Нагадаємо, цього року влада Одеської області вирішила відкрити пляжі, незважаючи на продовження повномасштабної війни з Росією, через яку існує низка ризиків.
Підготовку до пляжного сезону зірвав підрив Каховської ГЕС росіянами, після якого у Чорне море течією забрало уламки будинків, машинне масло і не тільки.
При цьому минулого року пляжний сезон в Одеській області влітку не відкривали.
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