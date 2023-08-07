В Одесской области открывают пляжный сезон: глава ОВА назвал сроки

В Одесской области уже в ближайшие выходные хотят открыть пляжный сезон. Местным властям поручили провести подготовку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера в Telegram.
По его словам, российский подрыв Каховской гидроэлектростанции сорвал пляжный сезон в регионе. Но сейчас качество воды в Черном море стабилизировалось и соответствует всем нормам.
Кипер рассказал, что пляжи должны быть оборудованы:
Чиновник уточнил, что до 17:00 10 августа Одесская, Белгород-Днестровская и Измаильская районные военные администрации должны провести соответствующую подготовку и подать акты в Одесскую ОВА.
"Призываю всех уложиться в сроки, чтобы уже в эти выходные Одесская область могла встречать туристов. По прогнозу будет до +30, поэтому ждем всех на наших лучших в мире пляжах", - добавил Кипер.
Напомним, в этом году власти Одесской области решили открыть пляжи, несмотря на продолжение полномасштабной войны с Россией, из-за которой существует ряд рисков.
Подготовку к пляжному сезону сорвал подрыв Каховской ГЭС россиянами, после которого в Черное море течением унесло обломки домов, машинное масло и не только.
При этом в прошлом году пляжный сезон в Одесской области летом не открывали.
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