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В Одеській області від удару струмом загинув підліток, двоє дітей у важкому стані

Одеська область, Субота 21 жовтня 2023 09:56
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В Одеській області від удару струмом загинув підліток, двоє дітей у важкому стані Фото: в Одеській області від удару струмом загинув підліток (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

В Одеській області внаслідок удару струмом загинув підліток. Ще двох дітей шпиталізували у важкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ДСНС Одеської області.

Трагедія сталася в ніч на 21 жовтня у селі Слобідка Подільського району. Дітей вдарило струмом на даху вагона. Рятувальники за допомогою триколінної драбини, мотузки та нош зняли тіло хлопця.

Також внаслідок інциденту постраждали ще двоє підлітків 2006 та 2007 років народження. Їх у тяжкому стані госпіталізували.

Нагадаємо, у Вінницькій області у двоповерховому будинку спалахнула пожежа. Внаслідок інциденту загинуло двоє дітей, ще трьох було врятовано.

Також ми повідомляли, що 4 жовтня у Києві стався вибух в багатоповерхівці. На момент інциденту у квартирі знаходилась родина з дітьми.

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Одеса ДСНС діти підлітки
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