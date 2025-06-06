В Одеській області вибухнув автомобіль: є загиблий

Неправдиве повідомлення про вибух

Нагадаємо, 26 травня стало відомо, що жінка в Одеській області повідомила поліції про нібито підготовку вибуху в будівлі територіального центру комплектування (ТЦК).

Правоохоронці перевірили таку інформацію і на місці жодної вибухівки не виявили.

Пізніше стало відомо, що жінка повідомила поліції про нібито підготовку вибуху, щоб перешкодити мобілізації свого родича.

Їй повідомили про підозру. Тепер жінці загрожує до 8 років позбавлення волі.

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