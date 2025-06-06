В Одесской области взорвался автомобиль: есть погибший

Ложное сообщение о взрыве

Напомним, 26 мая стало известно, что женщина в Одесской области сообщила полиции о якобы подготовке взрыва в здании территориального центра комплектования (ТЦК).

Правоохранители проверили такую информацию и на месте никакой взрывчатки не обнаружили.

Позже стало известно, что женщина сообщила полиции о якобы подготовке взрыва, чтобы помешать мобилизации своего родственника.

Ей сообщили о подозрении. Теперь женщине грозит до 8 лет лишения свободы.

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