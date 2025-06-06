RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Одесской области взорвался автомобиль: есть погибший

Иллюстративное фото: полиция расследует взрыв в Одесской области (facebook.com/UA National Police)
Автор: Иван Носальский

В Березовском районе Одесской области взорвался автомобиль. В результате этого один человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области в Facebook.

"Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва автомобиля в Березовском районе. Пока известно о гибели одного человека", - отметили правоохранители. 

Они уточнили, что на место происшествия направили следственно-оперативную группу территориального подразделения полиции, криминалистическую лабораторию и следователей. 

В сети появилась информация о том, что взорваться якобы могла машина ТЦК. Но официально это пока не подтверждали. 

Ложное сообщение о взрыве

Напомним, 26 мая стало известно, что женщина в Одесской области сообщила полиции о якобы подготовке взрыва в здании территориального центра комплектования (ТЦК).

Правоохранители проверили такую информацию и на месте никакой взрывчатки не обнаружили.

Позже стало известно, что женщина сообщила полиции о якобы подготовке взрыва, чтобы помешать мобилизации своего родственника.

Ей сообщили о подозрении. Теперь женщине грозит до 8 лет лишения свободы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаНациональная полицияВзрыв