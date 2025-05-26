Хотіла зірвати мобілізацію: жінка повідомила про підготовку вибуху у ТЦК на Одещині

Жителька Одеської області звернулася до поліції з фальшивим повідомленням про підготовку вибуху в ТЦК. Жінка намагалася цим способом завадити мобілізації свого родича.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Нацполіції в Одеській області.

У відомстві розповіли, що після повідомлення про загрозу вибуху правоохоронці оперативно прибули до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Однак вибухових пристроїв на місці не виявили.

Пізніше вдалось з'ясувати, що дзвінок здійснила мешканка Білгород-Дністровського району Одеської області. Правоохоронці встановили особу заявниці про фейкове мінування того ж дня. Нею виявилася 50-річна жителька Татарбунарської територіальної громади.

За даними слідства, жінка вдалася до такого вчинку, щоб перешкодити призову свого родича до лав Збройних сил України.

Наразі жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України, що передбачає до восьми років позбавлення волі.

"Ми зібрали достатньо доказів та повідомили фігурантці про підозру. Йдеться про завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху щодо об’єкта, який забезпечує діяльність органів державної влади. Це тяжкий злочин, що карається до восьми років ув’язнення", - зазначили у поліції.