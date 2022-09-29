UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Одеській області вантажівка зіткнулася з пасажирським автобусом: 17 постраждалих

ДТП із 17 постраждалими сталася на трасі Одеса-Южне (od.npu.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 29 вересня, на дорозі сполученням Одеса - Южне трапилась ДТП за участю пасажирського автобуса та вантажного автомобіля. На момент аварії в автобусі були 45 пасажирів, 17 людей постраждали, 5 ушпиталили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Національної поліції в Одеській області.

"Подія трапилася сьогодні близько пів на восьму ранку між селом Візирка та селищем Нові Біляри", - йдеться в повідомленні.

Так, на перехресті, поблизу пункту прийому зернових продуктів водій вантажівки, повертаючи, зіткнувся з автобусом, в якому перебували 45 пасажирів - 17 людей постраждали, 5 ушпиталили.

Як повідомлялось, вранці 19 вересня в Одесі на вулиці Добровольського сталася ДТП. Водій автокрана влетів у маршрутку із пасажирами.

Цього ж дня у Києві маршрутне таксі потрапило в аварію, внаслідок чого 23 пасажири отримали поранення. Серед них були й діти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП