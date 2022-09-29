В Одесской области грузовик столкнулся с пассажирским автобусом: 17 пострадавших

В четверг, 29 сентября, на дороге сообщением "Одесса - Южное" произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля. На момент аварии в автобусе находились 45 пассажиров, 17 человек пострадали, 5 госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национальной полиции в Одесской области.

Так, на перекрестке, вблизи пункта приема зерновых продуктов водитель грузовика, поворачивая, столкнулся с автобусом, в котором находились 45 пассажиров - 17 человек пострадали, 5 госпитализировали.

"ДТП случилось сегодня около половины восьмого утра между селом Визирка и поселком Новые Биляры", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, утром 19 сентября в Одессе на улице Добровольского произошло ДТП. Водитель автокрана влетел в маршрутку с пассажирами.

В этот же день в Киеве маршрутное такси попало в аварию, в результате чего 23 пассажира получили ранения. Среди них были и дети.

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