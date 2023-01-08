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В Одеській області на узбережжя винесло морську міну. Військові її підірвали (відео)

Фото: в Одеській області на узбережжя винесло морську міну (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Штормове море винесло на узбережжя в Одеській області чергову протикорабельну міну російських окупантів. Проте українським захисникам вдалося її ліквідувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

"Спеціальною групою розмінування Військово-Морських Сил Збройних Сил України міну було знешкоджено на місці і переміщено до місця знищення, де було виконано контрольований підрив", - сказано у повідомленні.

Військові нагадують, що узбережжя та прибережні води залишаються небезпечною зоною саме через мінну загрозу, зокрема, за штормової погоди.

Українців просять в жодному разі не наближатися, торкатися та не намагатися самостійно переміщувати вибухонебезпечні або підозрілі предмети. За їхнього виявлення слід негайно обмежити доступ до небезпечної зони та повідомити відповідні служби.

Нагадаємо, вчора біля берегів Одеської області знайшли та знищили ще дві дрейфуючі протикорабельні міни.

Як повідомлялося раніше, прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Росія "побудувала" в Україні найбільше у світі мінне поле, площа якого перевищує територію Британії.

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