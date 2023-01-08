RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одесской области на побережье вынесло морскую мину. Военные ее подорвали (видео)

Фото: в Одесской области на побережье вынесло морскую мину (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Штормовое море вынесло на побережье в Одесской области очередную противокорабельную мину российских оккупантов. Однако украинским защитникам удалось ее ликвидировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

"Специальной группой разминирования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины мина была обезврежена на месте и перемещена к месту уничтожения, где был произведен контролируемый подрыв", - говорится в сообщении.

Военные напоминают, что побережье и прибрежные воды остаются опасной зоной именно из-за минной угрозы, в частности, при штормовой погоде.

Украинцев просят ни в коем случае не приближаться, не трогать и не пытаться самостоятельно перемещать взрывоопасные или подозрительные предметы. При их обнаружении следует немедленно ограничить доступ в опасную зону и сообщить соответствующие службы.

Напомним, вчера у берегов Одесской области нашли и уничтожили еще две дрейфующие противокорабельные мины.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Россия "построила" в Украине самое большое в мире минное поле, площадь которого превышает территорию Британии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаВойна России против Украины