В Одеській області сталася пожежа в пансіонаті, є загиблі (фото)

За повідомленням надзвичайників, пожежа виникла в геріатричному пансіонаті в селі Малігонове Березівського району. Вогонь охопив площу у 100 квадратних метрів.

ДСНС ліквідували пожежу в закладі. Однак під час гасіння рятувальники виявили тіла трьох загиблих.

Під час пожежі ще 6 жителів геріатричного пансіонату отримали отруєння продуктами горіння. Їх доставили до лікарні лікарі швидкої допомоги.

Загалом з геріатричного закладу евакуювали 17 людей. Співробітники закладу вивели їх з палаючого будинку ще до приїзду служби порятунку. Усіх евакуйованих направили до медичного закладу.

На місці працювали також психологи ДСНС. Вони надали допомогу 10 постраждалим. Причину пожежі встановлюють.