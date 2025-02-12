В Одеській області сталася пожежа в пансіонаті, є загиблі (фото)

Увечері 11 лютого на Одещині сталася пожежа в геріатричному пансіонаті. Пожежу ліквідували, є загиблі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України в Одеській області.
За повідомленням надзвичайників, пожежа виникла в геріатричному пансіонаті в селі Малігонове Березівського району. Вогонь охопив площу у 100 квадратних метрів.
ДСНС ліквідували пожежу в закладі. Однак під час гасіння рятувальники виявили тіла трьох загиблих.
Під час пожежі ще 6 жителів геріатричного пансіонату отримали отруєння продуктами горіння. Їх доставили до лікарні лікарі швидкої допомоги.
Загалом з геріатричного закладу евакуювали 17 людей. Співробітники закладу вивели їх з палаючого будинку ще до приїзду служби порятунку. Усіх евакуйованих направили до медичного закладу.
На місці працювали також психологи ДСНС. Вони надали допомогу 10 постраждалим. Причину пожежі встановлюють.
Нагадаємо, днями у Кривому розі сталася пожежа в одній із багатоповерхівок Покровського району. Тоді теж постраждали люди. За словами рятувальників, горіла квартира на третьому поверсі багатоповерхівки. Надзвичайникам вдалося врятувати дитину, але чоловік та дві жінки отримали травми.