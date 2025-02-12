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В Одеській області сталася пожежа в пансіонаті, є загиблі (фото)

Фото: рятувальники на пожежі в геріатричному пансіонаті (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Ірина Гайдук

Увечері 11 лютого на Одещині сталася пожежа в геріатричному пансіонаті. Пожежу ліквідували, є загиблі.

За повідомленням надзвичайників, пожежа виникла в геріатричному пансіонаті в селі Малігонове Березівського району. Вогонь охопив площу у 100 квадратних метрів. 

ДСНС ліквідували пожежу в закладі. Однак під час гасіння рятувальники виявили тіла трьох загиблих. 

Під час пожежі ще 6 жителів геріатричного пансіонату отримали отруєння продуктами горіння. Їх доставили до лікарні лікарі швидкої допомоги. 

Загалом з геріатричного закладу евакуювали 17 людей. Співробітники закладу вивели їх з палаючого будинку ще до приїзду служби порятунку. Усіх евакуйованих направили до медичного закладу. 

На місці працювали також психологи ДСНС. Вони надали допомогу 10 постраждалим. Причину пожежі встановлюють.

Нагадаємо, днями у Кривому розі сталася пожежа в одній із багатоповерхівок Покровського району. Тоді теж постраждали люди. За словами рятувальників, горіла квартира на третьому поверсі багатоповерхівки. Надзвичайникам вдалося врятувати дитину, але чоловік та дві жінки отримали травми.

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