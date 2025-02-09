В Кривому Розі сталася пожежа у багатоповерхівці: є постраждалі (фото)

Вночі, 9 лютого, у Кривому Розі сталась пожежав одній з багатоповерхівок у Покровському районі. Постраждали люди.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДСНС у Дніпропетровській області .

"Вночі о 02:03 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Миколи Світальського Покровського району міста Кривий Ріг", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники, які прибули на місце НП, з'ясували, що пожежа виникла в квартирі, яка розташована на третьому поверсі дев’ятиповерхівки, де горіли домашні речі на площі 10 кв. м.

"Під час ліквідації займання, надзвичайники врятували дитину, а також вивели на безпечну відстань 13 людей. Внаслідок пожежі постраждали дві жінки та чоловік", - додали у ДСНС.





Наслідки пожежі у Кривому Розі 9 лютого (dp.dsns.gov.ua)

О 03:26 рятувалиники загасили пожежу. До гасіння пожежі залучили 16 рятувальників та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.