RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны

В Одесской области произошел пожар в пансионате, есть погибшие (фото)

Фото: спасатели на пожаре в гериатрическом пансионате (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Ірина Гайдук

Вечером 11 февраля в Одесской области произошел пожар в гериатрическом пансионате. Пожар ликвидировали, есть погибшие.

По сообщению чрезвычайников, пожар возник в гериатрическом пансионате в селе Малигоново Березовского района. Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров.

ГСЧС ликвидировали пожар в заведении. Однако во время тушения спасатели обнаружили тела трех погибших.

Во время пожара еще 6 жителей гериатрического пансионата получили отравление продуктами горения. Их доставили в больницу врачи скорой помощи.

Всего из гериатрического заведения эвакуировали 17 человек. Сотрудники заведения вывели их из горящего здания еще до приезда службы спасения. Всех эвакуированных направили в медицинское учреждение.

На месте работали также психологи ГСЧС. Они оказали помощь 10 пострадавшим. Причину пожара устанавливают.

 

Напомним, на днях в Кривом Роге произошел пожар в одной из многоэтажек Покровского района. Тогда тоже пострадали люди. По словам спасателей, горела квартира на третьем этаже многоэтажки. Чрезвычайникам удалось спасти ребенка, но мужчина и две женщины получили травмы.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаПожар