В Одесской области произошел пожар в пансионате, есть погибшие (фото)

По сообщению чрезвычайников, пожар возник в гериатрическом пансионате в селе Малигоново Березовского района. Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров.

ГСЧС ликвидировали пожар в заведении. Однако во время тушения спасатели обнаружили тела трех погибших.

Во время пожара еще 6 жителей гериатрического пансионата получили отравление продуктами горения. Их доставили в больницу врачи скорой помощи.

Всего из гериатрического заведения эвакуировали 17 человек. Сотрудники заведения вывели их из горящего здания еще до приезда службы спасения. Всех эвакуированных направили в медицинское учреждение.

На месте работали также психологи ГСЧС. Они оказали помощь 10 пострадавшим. Причину пожара устанавливают.