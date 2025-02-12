В Одесской области произошел пожар в пансионате, есть погибшие (фото)

Вечером 11 февраля в Одесской области произошел пожар в гериатрическом пансионате. Пожар ликвидировали, есть погибшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.
По сообщению чрезвычайников, пожар возник в гериатрическом пансионате в селе Малигоново Березовского района. Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров.
ГСЧС ликвидировали пожар в заведении. Однако во время тушения спасатели обнаружили тела трех погибших.
Во время пожара еще 6 жителей гериатрического пансионата получили отравление продуктами горения. Их доставили в больницу врачи скорой помощи.
Всего из гериатрического заведения эвакуировали 17 человек. Сотрудники заведения вывели их из горящего здания еще до приезда службы спасения. Всех эвакуированных направили в медицинское учреждение.
На месте работали также психологи ГСЧС. Они оказали помощь 10 пострадавшим. Причину пожара устанавливают.
Напомним, на днях в Кривом Роге произошел пожар в одной из многоэтажек Покровского района. Тогда тоже пострадали люди. По словам спасателей, горела квартира на третьем этаже многоэтажки. Чрезвычайникам удалось спасти ребенка, но мужчина и две женщины получили травмы.