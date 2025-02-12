ua en ru
Ср, 12 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

В Одеській області сталася пожежа в пансіонаті, є загиблі (фото)

Одеса, Середа 12 лютого 2025 12:00
UA EN RU
В Одеській області сталася пожежа в пансіонаті, є загиблі (фото) Фото: рятувальники на пожежі в геріатричному пансіонаті (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Ірина Гайдук

Увечері 11 лютого на Одещині сталася пожежа в геріатричному пансіонаті. Пожежу ліквідували, є загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України в Одеській області.

За повідомленням надзвичайників, пожежа виникла в геріатричному пансіонаті в селі Малігонове Березівського району. Вогонь охопив площу у 100 квадратних метрів.

ДСНС ліквідували пожежу в закладі. Однак під час гасіння рятувальники виявили тіла трьох загиблих.

Під час пожежі ще 6 жителів геріатричного пансіонату отримали отруєння продуктами горіння. Їх доставили до лікарні лікарі швидкої допомоги.

Фото: рятувальники на пожежі в геріатричному пансіонаті в Березівському районі Одеської області (facebook.com/DSNSODE)

Загалом з геріатричного закладу евакуювали 17 людей. Співробітники закладу вивели їх з палаючого будинку ще до приїзду служби порятунку. Усіх евакуйованих направили до медичного закладу.

На місці працювали також психологи ДСНС. Вони надали допомогу 10 постраждалим. Причину пожежі встановлюють.

Нагадаємо, днями у Кривому розі сталася пожежа в одній із багатоповерхівок Покровського району. Тоді теж постраждали люди. За словами рятувальників, горіла квартира на третьому поверсі багатоповерхівки. Надзвичайникам вдалося врятувати дитину, але чоловік та дві жінки отримали травми.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Пожежа
NEWS
Зеленський про "рідкісноземи": важливо захистити, щоб не дісталось безкоштовно росіянам
Зеленський про "рідкісноземи": важливо захистити, щоб не дісталось безкоштовно росіянам
DAILY
Україна пішла в контратаки? Як змінюється ситуація на фронті і що з наступом Росії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Україна пішла в контратаки? Як змінюється ситуація на фронті і що з наступом Росії