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В Одесской области произошел пожар в пансионате, есть погибшие (фото)

Одесса, Среда 12 февраля 2025 12:00
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В Одесской области произошел пожар в пансионате, есть погибшие (фото) Фото: спасатели на пожаре в гериатрическом пансионате (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Ірина Гайдук

Вечером 11 февраля в Одесской области произошел пожар в гериатрическом пансионате. Пожар ликвидировали, есть погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

По сообщению чрезвычайников, пожар возник в гериатрическом пансионате в селе Малигоново Березовского района. Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров.

ГСЧС ликвидировали пожар в заведении. Однако во время тушения спасатели обнаружили тела трех погибших.

Во время пожара еще 6 жителей гериатрического пансионата получили отравление продуктами горения. Их доставили в больницу врачи скорой помощи.

Фото: спасатели на пожаре в гериатрическом пансионате в Березовском районе Одесской области (facebook.com/DSNSODE)

Всего из гериатрического заведения эвакуировали 17 человек. Сотрудники заведения вывели их из горящего здания еще до приезда службы спасения. Всех эвакуированных направили в медицинское учреждение.

На месте работали также психологи ГСЧС. Они оказали помощь 10 пострадавшим. Причину пожара устанавливают.

Напомним, на днях в Кривом Роге произошел пожар в одной из многоэтажек Покровского района. Тогда тоже пострадали люди. По словам спасателей, горела квартира на третьем этаже многоэтажки. Чрезвычайникам удалось спасти ребенка, но мужчина и две женщины получили травмы.

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