В Одеській області прогримів вибух в будівлі поліції: є жертва та постраждалі

Ввечері, 23 березня, в Одеській області в будівлі поліції стався вибух. Внаслідок цього є загибла постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Одеської області.
"Правоохоронці Одеської області працюють на місці вибуху в будівлі поліції. Унаслідок події загинула жінка, є потерпілі. На місці працюють поліцейські та працівники СБУ", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці додали, що обставини та деталі події встановлюються. Більш детальна інформація буде згодом.
Водночас за даними Telegram-каналу "Думская", інцидент стався в населеному пункті Біляївка.
Нагадаємо, днями стало відомо, що у Дніпропетровській області представники СБУ затримали агента РФ. Він намагався підірвати поліцейських, які мали прибути за фейковим викликом.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що 20 березня в центрі міста Рівне прогримів вибух. Поблизу одного з торгових розважальних центрів вибухнув саморобний вибуховий пристрій, який перевозився в одному з автомобілів. У поліції кваліфікували подію як теракт.
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