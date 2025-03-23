В Одеській області прогримів вибух в будівлі поліції: є жертва та постраждалі

"Правоохоронці Одеської області працюють на місці вибуху в будівлі поліції. Унаслідок події загинула жінка, є потерпілі. На місці працюють поліцейські та працівники СБУ", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці додали, що обставини та деталі події встановлюються. Більш детальна інформація буде згодом.

Водночас за даними Telegram-каналу "Думская", інцидент стався в населеному пункті Біляївка.