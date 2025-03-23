В Одесской области прогремел взрыв в здании полиции: есть жертва и пострадавшие

"Правоохранители Одесской области работают на месте взрыва в здании полиции. В результате происшествия погибла женщина, есть пострадавшие. На месте работают полицейские и сотрудники СБУ", - говорится в сообщении.

Правоохранители добавили, что обстоятельства и детали происшествия устанавливаются. Более подробная информация будет позже.

В то же время по данным Telegram-канала "Думская", инцидент произошел в населенном пункте Беляевка.