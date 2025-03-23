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В Одесской области прогремел взрыв в здании полиции: есть жертва и пострадавшие

Фото: детали происшествия выясняются (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером, 23 марта, в Одесской области в здании полиции произошел взрыв. В результате этого есть погибшая и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Одесской области.

"Правоохранители Одесской области работают на месте взрыва в здании полиции. В результате происшествия погибла женщина, есть пострадавшие. На месте работают полицейские и сотрудники СБУ", - говорится в сообщении.

Правоохранители добавили, что обстоятельства и детали происшествия устанавливаются. Более подробная информация будет позже.

В то же время по данным Telegram-канала "Думская", инцидент произошел в населенном пункте Беляевка.

Попытка подрыва полицейских и не только

Напомним, на днях стало известно, что в Днепропетровской области представители СБУ задержали агента РФ. Он пытался взорвать полицейских, которые должны были прибыть по фейковому вызову.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 20 марта в центре города Ровно прогремел взрыв. Вблизи одного из торговых развлекательных центров взорвалось самодельное взрывное устройство, которое перевозилось в одном из автомобилей. В полиции квалифицировали происшествие как теракт.

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