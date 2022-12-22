В Одеській області спрацювала ППО під час повітряної тривоги

В Одеській області сьогодні вночі, 22 грудня, під час повітряної тривоги відпрацювали сили ППО щодо повітряної мети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Думську ".

Очевидці зазначають, що в Одеській області було чути гучні вибухи. Перед цим повідомлялося про запуски російських ракет "Онікс" із акваторії Чорного моря.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області сили протиповітряної оборони зранку 17 грудня збили дві ворожі ракети. Їх випустили із території тимчасово окупованого Криму.

Також нагадаємо, в Одесі вночі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Місцева влада поки не коментувала ситуацію в місті.

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