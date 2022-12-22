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В Одесской области сработала ПВО во время воздушной тревоги

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Одесса, Четверг 22 декабря 2022 01:28
В Одесской области сработала ПВО во время воздушной тревоги Фото: в Одесской области сработала ПВО во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Одесской области сегодня ночью, 22 декабря, во время воздушной тревоги отработали силы ПВО по воздушной цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

Очевидцы отмечают, что в Одесской области были слышны громкие взрывы. Перед этим сообщалось о запусках российских ракет "Оникс" из акватории Черного моря.

Ранее сообщалось, что в Одесской области силы противовоздушной обороны с утра 17 декабря сбили две вражеские ракеты. Их выпустили с территории временно оккупированного Крыма.

Также напомним, в Одессе ночью во время воздушной тревоги раздались взрывы. Местные власти пока не комментировали ситуацию в городе.

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