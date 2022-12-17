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В Одеській області зранку збили дві ворожі ракети

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Одеса, Субота 17 грудня 2022 08:32
В Одеській області зранку збили дві ворожі ракети Фото: ППО збила в Одеській області дві російські ракети (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Одеській області сили протиповітряної оборони зранку 17 грудня збили дві ворожі ракети. Їх випустили з території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" в Facebook.

"По Одещині ворог зранку спрямував чергову ракетну атаку. 2 ракети типу "Онікс", випущені з берегового ракетного комплексу в тимчасово окупованому Криму, були знищені силами протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Одесі вночі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Місцева влада поки не коментувала ситуацію у місті.

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