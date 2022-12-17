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В Одесі пролунали вибухи

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Одеса, Субота 17 грудня 2022 06:41
В Одесі пролунали вибухи Фото: в Одесі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У суботу вранці, 17 грудня, в Одесі пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Вибух стався під час повітряної тривоги. Мешканців просять залишатися в укриттях до скасування тривоги.

Нагадаємо, що 10 грудня окупанти вночі атакували Одеську область дронами-камікадзе. Ворог ударив по об'єктах енергетики, через що вся Одеса залишилася без світла, його подавали лише критичній інфраструктурі.

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