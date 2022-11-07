В Одеській області сьогодні лунатимуть вибухи: що відомо

В Одеській області будуть лунати вибухи у понеділок, 7 листопада. Фахівці сьогодні займатимуться знищенням боєприпасу часів Другої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера Одеської ОВА Сергія Братчука.

"У визначеному безпечному місці Вигоднянської територіальної громади відбудеться контрольоване вилучення та знищення боєприпасу часів Другої Світової війни. Не лякайтеся!" - написав він.

Спікер нагадав, що у разі виявлення подібної знахідки, або уламків російських ракет, які збиті силами ППО, забороняється підходити до них, чіпати залишки крилатих ракет, "обійматися" з ними "на пам’ять".

"Залиште фахівцям з’ясувати всі можливі типи небезпек, які можуть містити уламки, й дати їх знешкодити за допомогою спеціальної техніки. З приводу знайдених залишків негайно інформуйте органи Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій", - додав Братчук.