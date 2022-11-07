В Одесской области сегодня будут раздаваться взрывы: что известно

В Одесской области будут раздаваться взрывы в понедельник, 7 ноября. Специалисты сегодня будут заниматься уничтожением боеприпаса времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

"В определенном безопасном месте Выгоднянской территориальной общины состоится контролируемое изъятие и уничтожение боеприпаса времен Второй Мировой войны. Не пугайтесь!" - написал он.

Спикер напомнил, что в случае обнаружения подобной находки или обломков российских ракет, сбитых силами ПВО, запрещается подходить к ним, трогать остатки крылатых ракет, "обниматься" с ними "на память".

"Оставьте специалистам выяснить все возможные типы опасностей, которые могут содержать обломки, и дать их обезвредить с помощью специальной техники. По поводу найденных остатков немедленно информируйте органы Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", - добавил Братчук.