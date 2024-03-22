В Одеській області робот допомагав ліквідувати наслідки атаки РФ (фото)

Як розповіли у відомстві, сьогодні рятувальники ліквідували наслідки російської атаки по Одеській області. Для цього було задіяно тактичний робот Magurus Wolf R1, він допомагає дистанційно гасити пожежі.

Magirus Wolf R1 - це тактичний робот, виробництва німецької компанії Magirus GmbH, призначений для дистанційного гасіння пожеж у небезпечних місцях, де є загроза життю і здоров'ю рятувальників.

Фото: робот Magurus Wolf R1 допомагав ліквідувати пожежу в Одеській області (t.me/dsns_telegram)

Масштабна атака

В ніч на 22 березня загарбники масовано атакували Україну, випустили понад 150 дронів та ракет. Сили ППО збили 55 "Шахедів" та 37 ракет.

Під ударом ворога була енергетика. Зокрема, росіяни вдарили по ДніпроГЕС. Важка ситуація у Харкові, місто знеструмлене, є проблеми з інтернетом, водою, електротранспорт не працює.

Проблеми зі світлом виникли у Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Одеській та Хмельницькій областях. Також атаковані об'єкти критичної інфраструктури в Івано-Франківській, Вінницькій, Миколаївській областях.

В "Укренерго" вже назвали сьогоднішню атаку на енергетику найбільшою за весь час війни. Де ввели відключення світла - дізнайтеся за посиланням.

Детальніше про наслідки масованої атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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