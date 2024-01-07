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Українців попередили про загрозу "Шахедів"

Неділя 07 січня 2024 21:51
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Українців попередили про загрозу "Шахедів" Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупанти вкотре запустили дрони-камікадзе "Шахеди" на територію України. У частині областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

"Рух групи ворожих БпЛА типу Shahed з Херсонської області в напрямку Миколаївської області", - йдеться в повідомленні.

Наразі карта повітряних тривог в Україні має такий вигляд:

Українців попередили про загрозу &quot;Шахедів&quot; Станом на 21:50 повітряну тривогу оголошено в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Харківській областях.

Нічна атака

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що цієї ночі загарбники випустили Україною 28 дронів-камікадзе. Сили ППО збили 21 із них.

Крім того, ворог запустив три зенітні керовані ракети С-300 з тимчасово окупованих районів Донецької області.

У Дніпрі пізно ввечері було атаковано багатоквартирний будинок. Рятувальники врятували з-під завалів 6 людей, серед яких двоє дітей. У ДСНС показали фото російської атаки.

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