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В Одеській області пролунали вибухи

Ілюстративне фото: в Одеській області прозвучали вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У вівторок, 27 грудня, вдень в Одеській області було чути вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думська" у Telegram.

Як зазначає видання, причиною вибухів, які почули жителі області, могла стати робота українських систем ППО.

При цьому офіційні джерела поки що не розкривають більш детальної інформації про інцидент.

Жителям регіону необхідно залишатися в укриттях.

Нагадаємо, 27 грудня вдень в Україні почалася масштабна повітряна тривога. У Білорусі підняли в небо винищувач, який здатний нести надзвукові ракети.

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