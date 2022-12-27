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В Україні оголошено масштабну тривогу. У Білорусі піднято винищувач

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Україна, Вівторок 27 грудня 2022 15:00
В Україні оголошено масштабну тривогу. У Білорусі піднято винищувач Фото: в Україні оголошено масштабну тривогу (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 27 грудня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Тим часом у Білорусі підняли у небо російський винищувач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Масштабну повітряну тривогу було оголошено у всіх областях України, починаючи з 14:42.

В Україні оголошено масштабну тривогу. У Білорусі піднято винищувач

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" зафіксувала зліт одного винищувача МіГ-31К ВКС РФ.

Як повідомлялось, у Білорусі підняли в повітря літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 Повітряно-космічних сил РФ.

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