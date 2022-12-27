RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одесской области прозвучали взрывы

Иллюстративное фото: в Одесской области прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во вторник, 27 декабря, днем в Одесской области были слышны взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думская" в Telegram.

Как отмечает издание, причиной взрывов, которые услышали жители области, могла стать работа украинских систем ПВО.

При этом официальные источники пока не раскрывают более детальной информации об инциденте.

Жителям региона необходимо оставаться в укрытиях.

Напомним, 27 декабря днем в Украине началась масштабная воздушная тревога. В Беларуси подняли в небо истребитель, который способен нести сверхзвуковые ракеты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессавибухиВойна России против Украины